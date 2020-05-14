Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından son rakamları paylaştı Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.

"YENİ HAYAT TARZIMIZ..."

Bakan Koca, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9SgI6QMyoR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2020

Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı