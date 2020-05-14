Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından son rakamları paylaştı Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.
"YENİ HAYAT TARZIMIZ..."
Bakan Koca, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.
Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı
Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9SgI6QMyoR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 14, 2020
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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