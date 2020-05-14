Son dakika haberi... Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haberi... Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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