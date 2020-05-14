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Haberler Gündem Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı!

'da Grubuna silahlı saldırı!

Son dakika haberi... ’ın Özalp ilçesinde Vefa ekibi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna silahlı saldırı!

14.05.2020, 14:37 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,15:01

Son dakika haberi... Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

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