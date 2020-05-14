Yenilikçi yerli kit Haziran’da hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüsün erken aşamada tespit edilmesine yönelik PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştirildiğini belirterek, "Prototipin Haziran'da tamamlanması planlanıyor" dedi. İlaç alanında hem kimyasala hem de biyo-teknolojiye odaklanan 9 farklı projenin devam ettiğini belirten Varank, "Haziran'da, bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak" diye konuştu.