AVM'ler uzun bir aradan sonra yeniden faaliyet başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Ancak, AVM'lerin açıldığı gün uzun kuyruklar oluşması ve bir günde rekor ziyaretçi sayısına ulaşması nedeniyle yeni kurallar getirildi. AVM'lere getirilen yeni kurallar neler? Kurallara uymayanlara ne kadar ceza kesilecek? Restoran ve kafeler nasıl çalışacak? İşte detaylar...

HAVALANDIRMA DIŞ ORTAM HAVASIYLA SAĞLANACAK

AVM'lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havasıyla sağlanacak.

AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak.

Personelin yemekleri kumanya şeklinde, tek kullanımlık malzemelerle dağıtılacak.

RESTORANLAR SADECE AL GÖTÜR VEYA PAKET SERVİS HİZMETİ VERECEK

AVM'lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak

.Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR TEK YÖNDEN YAPILACAK

1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.

AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.

KAYMAKAMLIKLAR DENETLEYECEK

AVM'lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.

UYMAYANLARA 3.150 LİRA CEZA KESİLECEK

Yetkililer, bu kurallara uymayan kişilere verilecek cezanın 3.150 liraya kadar çıkarken, AVM gibi iş yerleri için cezanın cirosu oranında olacağından büyük miktarlara ulaşacağını vurguladılar.