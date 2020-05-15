AVM’lere kurallara uyun talimatı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayatın normalleşmesi için hafta başında bazı AVM'lerin açılması ile oluşan uzun kuyruklar valilikleri harekete geçirdi. 11 Mayıs itibariyle hayatın normalleşmesi çalışmaları kapsamında açılan bazı AVM önlerinde oluşan uzun kuyruklar alınan önlemler yeterli mi sorularını akıllara getirirken Valiler de AVM'lere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Tüm toplumun tepkisine neden olan uzun kuyrukların oluşmaması AVM içinde ve önünde gerekli önlemlerin alınması için denetimler sıklaştırıldı. İllerde bizzat valilerin yaptığı denetimlerde AVM yöneticilerine gerekli önlemleri almamaları halinde adli ve idari ceza uygulanacağı bildirildi.

BARIŞ ŞİMŞEK