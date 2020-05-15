Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına İş Bankası talimatı

Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, AK Parti'nin, CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili kurduğu komisyon, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütülerek, çalışmanın en geç 10 gün içinde tamamlanması talimatını verdi.

FAZLA GECİKTİRMEYİN

Erdoğan konu ile ilgili hassasiyet vurgusu yaparken, "Mevzuat belli, CHP'nin süreci nasıl yönettiği belli. Fazla geciktirmeyin. Titizlikle çalışın ve bu konuyu vatandaşa doğru anlatın. CHP'nin bu konuda yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin. Atatürk zamanında tek parti vardı ve parti devlet idi. Atatürk bütün milletin atası ve sahip olduğu mülk de milletin mülkü, onların şimdi artık partiler arasında bir parti olan CHP'de olması hem adil değil hem de haklı değil" ifadesini kullandığı öğrenildi.

‘Faşist zihniyete meydanı boş bırakmayacağız’