Cengiz Beşok son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı nedeni ile hayatını kaybeden Beşok'un cenaze namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak gerçekleştirildi. Kadir, Yasemin ve Nesrin isminde 3 çocuğu olan Beşok, son yolculuğuna Bornova'daki Niyazi Zarife Ersoy Camii'nden uğurlandı. Cenazeye kardeşi Coşkun Beşok'un da üyesi olduğu İzmir Ticaret Odası'nın yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile kuruma bağlı odaların başkanları, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Kemalpaşa Sanayiciler ve İşadamları Derneği üyeleri başta olmak üzere çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

METİN BURMALI