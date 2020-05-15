Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.
CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR
Erbaş'ın belirttiği tarih ise cuma gününe denk geliyor. 16 Mart'tan beri kapalı olan camilerde cuma namazı da 4 hafta sonra, şimdilik avlularda kılınmaya başlanacak.
Diyanet İşleri Başkanı müjdeyi verdi! Cami avlularında 12 Haziran'dan itibaren namaz kılınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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