Diyanet İşleri Başkanı müjdeyi verdi! Cami avlularında 12 Haziran'dan itibaren namaz kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş özel bir TV kanalında katıldığı sahur programının canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.



CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR

Erbaş'ın belirttiği tarih ise cuma gününe denk geliyor. 16 Mart'tan beri kapalı olan camilerde cuma namazı da 4 hafta sonra, şimdilik avlularda kılınmaya başlanacak.