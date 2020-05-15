Emniyet Genel Müdürlüğünde flaş atama ve yer değiştirme kararları

Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

İşte Emniyet'ten yapılan o açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;

Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.016) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda;

1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (9.870) personelin,

2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.467) personelin,

2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.

Ayrıca 1'inci bölgedeki (35.904), 2'inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.