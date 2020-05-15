Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.



Eski Tarım Bakanı Musa Demirci hayatını kaybetti. Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ve Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.

MUSA DEMİRCİ KİMDİR?

Musa Demirci, 1942 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eğitimini, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayarak mezun oldu.

İş hayatında, Sivas Teknik Ziraat Müdürlüğü teknik elemanı ve Başmühendisliği, Kahramanmaraş ve Erzurum Teknik Ziraat Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ve Genel Müdür Başyardımcılığı, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı Aydın İl Müdürü olarak çalıştı.

20 Ekim 1991 ve 24 Aralık 1995 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde Refah Partisi (RP) Sivas Milletvekili seçildi. Necmettin Erbakan'ın 28 Haziran 1996 tarihinde kurmuş olduğu 54. Hükümet'te Tarım ve Köy işleri Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevini İsmet Attila'dan devraldı. 29 Haziran 1996 tarihine kadar Tarım ve Köy işleri Bakanlığı görevini sürdürdü. Bakanlık görevini Mustafa Rüştü Taşar'a devretti. 18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde üçüncü defa Fazilet Partisi Sivas Milletvekili seçildi.

Aynı zaman da Musa Demirci, evli ve üç çocuk babasıydı.

15 Mayıs 2020 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.