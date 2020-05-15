Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15-20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız." ifadelerine yer verdi.

15-20 yaş aralığındaki gençlerimiz bugün kısa bir süreliğine evlerinden dışarı çıkma fırsatı buldular. Bir kez daha görüyorum ki sokaklarımız gençlerimizle çok daha güzel. Yakın zamanda salgın günlerini atlatacak, memleketimizin güzel sokaklarında yeniden buluşacağız. pic.twitter.com/sbJrcvYEMq — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 15, 2020