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'li 3 belediyeye görevlendirme!

Belediye Başkanı 'li ile Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, 'nca görevlerinden alındı. Siirt'e , ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme!

15.05.2020, 08:59

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı.

HDP IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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