İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! Berber, kuaför, taksi, pazar yeri ve toplu ulaşım araçları denetlenecek

İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Bakanlığın, valiliklere gönderdiği genelgede şu bilgiler yer aldı:

Ülke genelinde eş zamanlı 15:00-24:00 saatleri arasında 51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek.

Denetimlerden biri İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yerlerde belirlenen çalışma usul ve esasları ile sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacak.

İkinci denetim ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde eş zamanlı 15:00-24:00 saatleri arasında 51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek.