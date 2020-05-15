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Özdil’in morali bozuldu

Bitez'de 3 yıl önce 4.6 milyon liraya aldığı denize sıfır villaya kaçak eklentiler yapan , saray yavrusuna çevirdiği villasını "alt tarafı iki oda bir salon yazlık" diyerek savunmaya devam etti.

Özdil’in morali bozuldu
Giriş Tarihi: 15.5.2020

SENELİK İZNE AYRILDI
Linç kampanyasına uğradığını iddia eden ve "İlla yıkılacaksa yıkılır, hatta biz yıkarız, canımız sağolsun" diye yazan Özdil, yazılarına ara vediğini de açıkladı. Kaçak villasıyla başı dertte olan Özdil, "Sabahın köründen itibaren telefon üstüne telefon, Türkiye'nin dört bir yanından arayan soran derken, günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum" diyerek yazılarına ara verdi. Yılmaz Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındığı öğrenildi.

Öte yandan mahkeme, yapının yıkım kararının tebliğ edildiğine ilişkin evrakı, söz konusu yapının onaylı mimari projesini, taşınmaza ilişkin ayrıntılı dosyayı ve yapıdaki kaçakların tespit tarihiyle birlikte detaylı fotoğrafları istedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da karar üzerine harekete geçti. Bakanlık, Muğla Valiliği ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne talimat vererek, yapı kayıt belgesinin iptali işleminin hangi koşullarda gerçekleştirildiğini gösteren bir rapor hazırlattı. Bodrum Belediyesi'nin de önümüzdeki günlerde yıkım kararına ilişkin hazırladığı evrakları mahkeme sunacağı öğrenildi.

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