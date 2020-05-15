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’nın Mahmur sorumlusu operasyonuyla vuruldu

PKK’nın Mahmur sorumlusu MİT operasyonuyla vuruldu
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan Türkiye, operasyonlarına devam ediyor. MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur alanı üst düzey yöneticisi Berivan Sarya kod adlı Galya Bekir, Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristin terör örgütüne 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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