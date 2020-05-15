  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika: 15 ilde 4 günlük başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara, Balıkesir, , Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, , , Kocaeli, , , Sakarya, Samsun, ve olmak üzere toplam 15 ildeki bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve Salı günü gece yarısı sona erecek. Vatandaşların en çok merak ettiği soru ise marketlerin hangi gün açık olacağı. İşte tüm detaylar haberimizde.

Son dakika: 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

15.05.2020, 23:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,00:00

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında market, bakkal, manav ve kasapların yarın ve 17 Mayıs Pazar kapalı olacağını, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı ise 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğini bildirdi.

Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

EKMEK ÜRETİMİ YAPAN FIRINLAR AÇIK OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı, satıldığı iş yerleri açık olacak.

Bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ile lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

"SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALLARINA RİAYET EDİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Açıklamada, bugün saat 23.00'e kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşların yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmelerinin koronavirüsle mücadele kapsamında son derece önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda özellikle bugün saat 15.00 ile 00.00 arasında vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler sıkılaştırılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu gibi iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM'lerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır."

Açıklamada, "Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir sokakları gençlere kaldı! 15 - 20 yaş arasındaki gençler izinlerinin tadını çıkardı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA