Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:
Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.
Şu anki şartlarda salgın kontrol altında
Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020
Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HfEphDs3WD
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.