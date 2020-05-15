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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Son dakika... , "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

15.05.2020, 19:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,19:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:
Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında

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