Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:

Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:

Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HfEphDs3WD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 15, 2020

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında