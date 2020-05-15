Vefa Destek Grubu’na kalleş saldırı: 2 şehit

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından kalleş saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla hedef alınan araçta biri belediye çalışanı, biri sivil iki kişi şehit oldu. Saldırıda yaralanan bir belediye çalışanı Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.