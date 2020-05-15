  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Vefa Destek Grubu’na kalleş saldırı: 2 şehit

Vefa ’na kalleş saldırı: 2 şehit

Vefa Destek Grubu’na kalleş saldırı: 2 şehit
Giriş Tarihi: 15.5.2020

Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından kalleş saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla hedef alınan araçta biri belediye çalışanı, biri sivil iki kişi şehit oldu. Saldırıda yaralanan bir belediye çalışanı Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vefa Destek Grubu’na kalleş saldırı: 2 şehit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA