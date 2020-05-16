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Haberler Gündem Ara verilen kurslarda ne zaman eğitimler başlayacak? Çalışma hayatındaki normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...

Ara verilen kurslarda ne zaman eğitimler başlayacak? Çalışma hayatındaki normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...

'de vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte, normalleşme süreci de başlamış oldu. Bu kapsamda AVM'ler, kuaförler, berberler açıldı. Ancak hala daha normale dönmeyen birçok çalışma alanları var. Peki, ara verilen kurslarda ne zaman eğitimler başlayacak? Çalışma hayatındaki normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...

Ara verilen kurslarda ne zaman eğitimler başlayacak? Çalışma hayatındaki normalleşme nasıl olacak? İşte detaylar...

16.05.2020, 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,13:39

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de ilk vakanın çıkmasının ardından durdurulan yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin süreler temmuz ortasından itibaren pandemi öncesindeki gibi uygulanmaya devam edecek. Böylece normal şartlarda sendikaların üye sayısı tespiti için her yıl 15 Mayıs'taki toplantıları 15 Temmuz'dan sonra yapılacak.

Normalleşme takvimine göre ara verilen sosyal güvenlik denetimleri de Kurban Bayramı'nın ardından yeniden başlatılacak. İş sağlığı ve güvenliği açısından yerinde incelemesi yapılamayan kurumlarda da 1 Haziran'dan itibaren denetimlere başlanacak. Kamu personeline idari izin verilmesini ve esnek çalışma modellerine geçişi öngören düzenlemeler vaka sayılarına göre Ramazan Bayramı'nın ardından gözden geçirilecek.

Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde 1 Temmuz'dan itibaren devam ettirilmesi de öngörülüyor. Ara verilen mesleki eğitim kurslarındaki eğitimlere de ağustostan itibaren başlanması planlanıyor. Çalışma hayatında belirlenen takvimin illerdeki ve sektörlerdeki vaka sayılarının durumuna göre olası salgın riskini önlemek için güncelleneceği ifade ediliyor.

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