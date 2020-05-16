‘Bu hainliğin bedeli ödetilecek’

Van'da Vefa Destek Grubu'na düzenlenen hain saldırıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bu hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu hainliğin bedeli ödetilecektir" dedi. VAN'DAKİ alçak saldırı ile ilgili sosyal medyadan sert bir mesaj yayınlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

Başkan Erdoğan'dan Van'daki kalleş saldırıya sert tepki