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Haberler Gündem Camiler Haziran’da ibadete açılıyor

Camiler Haziran’da ibadete açılıyor

Camiler Haziran’da ibadete açılıyor
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Binlerce müslümanın merak içerisinde beklediği camilerin ibadete açılacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Birçok Avrupa ülkesinde normalleşme planları çerçevesinde camiler ve kiliseler ibadete açılmıştı. Ülkemizde Mayıs ayı planlarında yer almayan camilerin ibadete açılması konusu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından 12 Haziran olarak duyuruldu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." sözleriyle beklenen tarihi açıkladı.

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