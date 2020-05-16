HDP’li 5 belediye başkanı gözaltında

HDP'li 5 belediye başkanı, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından haklarında açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınan 5 başkanın yerine İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapıldı.

BELGELERE EL KONULDU

Gözaltına alınan 5 isimden biri olan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın evinde ve belediye binasında yapılan aramada, bazı belgelere el konuldu. HDP'li Işık'ın yerine Siirt Valisi Ali Fuat Atik görevlendirildi. Siirt'in Baykan ve Kurtalan Belediye Başkaları da görevden uzaklaştırıldı. HDP'li Ramazan Sarsılmaz'ın yerine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, HDP'li Baran Akgül'ün yerine ise Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın görevlendirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da vardı. Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un yerine Vali Enver Ünlü görevlendirildi. Bir görevlendirme de, Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova Belde Belediyesi'nde yapıldı. HDP'li Casim Budak'ın yerine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

Berivan Helen Işık





Baran Akgül





Yaşar Akkuş