Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 4 bin 310 idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan ekipler dün 81 ilde eş zamanlı denetim yaptı.



Berber, kuaförler, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerlerinde COVID-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. 69 bin 657 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 310 idari işlem uygulandı.

10 AVM'YE VE İÇİNDEKİ 277 İŞLETMEYE İDARİ İŞLEM YAPILDI

31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonu denetlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 657 iş yeri tespit edildi. Yine 299 AVM ve AVM içindeki 2 bin 304 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 AVM'ye ve AVM içindeki 277 işletmeye idari işlem uygulandı.

627 KİŞİ PAZARDA MASKE TAKMADI

Bin 669 pazar yeri kontrol edildi. Tedbirler uymayan bin 588 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 672 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.

16 BİN 708 TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DURAĞI DENETLENDİ



Yurt genelinde 16 bin 708 ticari taksi ve taksi durağı denetlendi. Denetimlere 723 ticari taksiye, 32 taksi durağına idari işlem uygulandı. 17 bin 52 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı denetlenirken, 260 firmaya, 91 yolcuya idari işlem yapıldı.

DENETİMLERDE DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Berber/kuaför/güzellik salonlarında, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası kullanımı gibi kurallara uyulup uyulmadığına bakıldı.

AVM'lerde, AVM içi ve iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilip edilmediği, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasında ki kurallara uyma, iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyma, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemler kontrol edildi.