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Kovid-19 anti serumu çalışmaları başlıyor

ve Orman Bakanı Bekir , yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı bakanlık bünyesinde yürütülen anti-serum çalışmaları kapsamında hayvan çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Kovid-19 anti serumu çalışmaları başlıyor
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Kovid-19 aşısı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, virüs örneği alındıktan izolasyon aşamasının geldiğini söyledi. Pakdemirli şöyle devam etti: "İzolasyon yapmak, balığı kılçığından ayırmaya benziyor. Akabinde inaktivasyonunu yapıyorsunuz. Asker gibi düşünün. Öldürmüyorsunuz ama tüfeğini alıyorsunuz. Önce at ve tavşanı hasta edeceğiz. Virüs inaktive olduğu için hayvan sağlığına aykırı iş yapmıyoruz. Hastalık sonucunda antikor sayısı çoğalacak, kan ve diğer unsurlardan arındırarak antikoru alacağız. Eylül'e kadar sürecek bu çalışma, aşı çalışmalarına da örnek olacak."

AŞININ PROTOTİPİ
Pakdemirli, hayvanlardan alınan antikorun insanlara aktarılmasına yönelik soru üzerine, "Bu dünyada yapılan bir şey. Geçmiş yıllarda da birçok hastalık tedavisinde denenmiş ve kanıtlanmış bilimsel metot. Bu işlemler başarılı olursa bu aslında aşı prototipi üretilmesi anlamına geliyor. Seri üretiminin ne kadar zaman alacağına ilaç endüstrisiyle bakmak lazım ama işin yüzde 80'i bitmiş oluyor" dedi.

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