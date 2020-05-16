PKK’lılar şehit Demir’i tehdit etmiş

Van'ın Özalp ilçesinde önceki gün terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer aldığı için PKK'lı teröristler tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Demir'in 3 ay önce de evinin duvarına 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konularak tehdit edildiği, ailenin de bu bölümü boyayla kapattığı görüldü. Terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir'in ilçedeki evine Türk Bayrağı asıldı. Yıldırım Demir, dün ikindi vakti düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları da devam ediyor.