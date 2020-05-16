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koronavirüste son durumu açıkladı!

Son dakika haberi... , 16 Mayıs ' Günlük Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de corona son durumu bildirdi. İşte Türkiye'+de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

16.05.2020, 20:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,20:04

Son dakika... Dünyanın yakından takip ettiği corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki günlük tabloyu açıkladı.

Türkiye koronavirüs tablosunda; Günlük Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar halkın bilgisine sunuluyor. Türkiye'de ilk günden itibaren tespit edilen toplam vaka sayısı 131 bin 744 olurken 3 bin 584 vatandaşımız KOVİD 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak açıklanan verilerle birlikte vaka ve ölü sayısında düşüş gözlemlenmesi adeta umut kaynağı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 2004 kişini ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

İşte Türkiye'de son durum:

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