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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uyarısı!

'dan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uyarısı!

, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medya hesabı ’dan paylaşımda bulunarak “Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uyarısı!

16.05.2020, 17:49

Bakan Koca, Twitter hesabından ağaç ve güneş temalı fotoğraf paylaşarak, "Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz başarılı mücadelede, evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Riskin yeniden artmasını önlemek için 16-19 Mayıs arası yine evdeyiz. Birlikte alacağımız en güçlü tedbir bu. Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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