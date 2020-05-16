Sağlık Bakanlığı duyurdu! Minibüste ücret uzatma kalkıyor

Sağlık Bakanlığı, yeni normal olarak kabul edilen Kontrollü Sosyal Hayata ilişkin 13 alanda geçerli olacak yeni kuralları açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yayımladığı rehberlerde, "Madenler, ayakkabı ve çantacılar, bakkallar, büfe-kantin ve bayiler, kasap-manav-kuruyemişçi-balıkçılar, konfeksiyon- giyim mağazaları-tuhafiyeler, kuyumcu-bijuteri-saatçi ve optikçiler, minibüsler, pazar yerleri, şantiyeler, terzi-ayakkabı tadilat işletmeleri ve kuru temizlemeciler, kitap ve kırtasiye mağazaları ile oyuncak mağazalarında" alınacak tedbirler ve uyulacak kurallar detaylı şekilde anlatıldı.



ÜCRET UZATMA YOK

Minibüslerde "şu ücreti uzatır mısın?" devri sona erecek. Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi alacak. Şoförler, kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek ve mutlaka maske kullanacak. Minibüslerde bir kişilik koltuklara 1, 2 kişilik koltuklara 1, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alınabilecek. Her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Yolculuk boyunca maske çıkarılmayacak. Zorunlu olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilemeyecek. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak.