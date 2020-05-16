Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldı.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik kulelerindeki son bloğunun yerleştirilmesinin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum.

Bu köprü büyük otoyol projemizin en önemli kısmıdır. Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.

2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir. Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir.

Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak.

VAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz.

Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar. Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

"Biz yüz binleri şehit vererek Çanakkale geçilmez dedik. Vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Karayollarımızdaki yük ve yolcu taşımacılığı her gün artmaktadır.

"BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK"

Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri 1.5 saat sürerken köprüyle birlikte 6 dakikaya inecektir. Köprü Trakya ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, ekonomik canlılığa büyük fayda sağlayacaktır.

"ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

101 kilometre olacak otoyol ile devlet yolu 40 kilometre kısalacak. Yılda 567 milyon lira tasarruf sağlanacak.Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz. Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

"ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi."

Bugün tamamlanacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları gece görüntülendi