Turizm ne zaman başlayacak? Bakan Ersoy tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar." dedi.

"HAZİRAN ORTALARINDAN SONRA DA DIŞ TURİZMİN BELLİ ÜLKELERDE BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

"DÜNYADA İLK OLDU, AB DE BENZER BİR ÇALIŞMA YAPMA KARARI ALDI"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "(Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı." dedi.

"İÇ HAT UÇUŞLAR MAYIS SONU AÇILIR DİYE İNANIYORUM"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "(İç hat) Uçuşlar benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum." dedi.

Dış hat uçuşların haziranda başlayabileceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var." dedi.