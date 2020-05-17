Hanımağa serbest kaldı

Sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'Hanımağa' olarak da bilinen Güniz Akkuş serbest bırakıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etmişti. 13 şüpheliyi takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde toplam 10 kişiyi gözaltına aldı.



5 KİŞİ SORGULANIYOR

Operasyon kapsamında Mersin'de gözaltına alınan Güniz Akkuş'un Ankara'da SEGBİS ile ifadesi alındı. Akkuş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul'da gözaltına alınan 4 kişi de ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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