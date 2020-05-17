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Özel mıknatıslı düzeneği polis ekipleri yutmadı

Özel mıknatıslı düzeneği polis ekipleri yutmadı
Giriş Tarihi: 17.5.2020
İZMİR Tire'de İ.Ö ve E.B. isimli şahısların kullandığı otomobili şüphe üzerine durduran Asayiş Büro ekipleri, aracın içinde herhangi bir bulguya rastlayamadı. Aramayı sürdüren ekipler, otomobilin altına bakınca gözlerine inanamadı. Aracın altında mıknatıslı bir aparatla bağlanarak gizlenmiş şekilde 'metamfetamin' diye adlandırılan 24 fişek sentetik uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan E.B çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ İHSAN KARATAŞ
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