Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu.

"EVDE KALALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." dedi.

Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cqmx1RNuRl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında