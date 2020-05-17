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Haberler Gündem Son dakika...İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika...: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

'nca, Siirt'in Eruh kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika...İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

17.05.2020, 11:10

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

DHA

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