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65 yaşın sokak sevinci

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, dün 12.00-18.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile kendilerini dışarı attı.

65 yaşın sokak sevinci
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Hava almak için sokağa çıkan yaşlılardan bazıları deniz kenarına bazıları da mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti.

DAVUL ZURNALI SÜRPRİZ
İstanbul Kağıthane'de Talatpaşa Muhtarı Oktay Bayar, sokağı özleyen vatandaşlara davullu zurnalı sürpriz yaptı. Dışarı çıktıklarında davul ve zurna ile karşılaşan yaşlılar, dışarıya çıkmalarını göbek atarak kutladı.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin keyfini çıkardı 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin keyfini çıkardı

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