65 yaşın sokak sevinci

Hava almak için sokağa çıkan yaşlılardan bazıları deniz kenarına bazıları da mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti.

DAVUL ZURNALI SÜRPRİZ

İstanbul Kağıthane'de Talatpaşa Muhtarı Oktay Bayar, sokağı özleyen vatandaşlara davullu zurnalı sürpriz yaptı. Dışarı çıktıklarında davul ve zurna ile karşılaşan yaşlılar, dışarıya çıkmalarını göbek atarak kutladı.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin keyfini çıkardı