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Haberler Gündem AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

duyurdu: Datça açıklarında korkutan !

Gelen son dakika haberine göre; internet sitesinde yer alan bilgiye 'de 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. 'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

AFAD duyurdu: Datça açıklarında korkutan deprem!

18.05.2020, 08:53 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,08:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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