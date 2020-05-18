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'dan Kars ve 'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

, Kars ve 'de şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, ''Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman ve 'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.''

Başkan Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

18.05.2020, 22:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,22:35

Başkan Erdoğan, Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan Mehmetçikler için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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