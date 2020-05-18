Başkan Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de şehit olan Mehmetçikler için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında, "Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.