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, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı 'le telefonda görüştü. Kritik görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

18.05.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,16:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugün saat 14:30'da gerçekleşen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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