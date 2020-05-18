Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit asker için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kars'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.