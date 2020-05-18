  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit asker için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan şehit asker için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , hesabı Twitter üzerinden 'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit asker için taziye mesajı

18.05.2020, 21:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kars'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kars Kağızman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit asker için taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA