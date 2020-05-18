İçişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
AAMilli Savunma Bakanlığı açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Kars'taki operasyonlarda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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