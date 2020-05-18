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İçişleri Bakanlığı: Kars'taki operasyonlarda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ta devam eden operasyonlarda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

18.05.2020, 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,17:49











