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Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı: Kars'taki operasyonlarda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

: 'taki operasyonlarda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

, 'ta devam eden operasyonlarda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kars kırsalında, bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı: Kars'taki operasyonlarda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

18.05.2020, 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,17:49

İçişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

AA

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