İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kars'ta şehit düşen askerle ilgili taziye mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Kars'ta, kahraman askerlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız!" ifadelerine yer verdi.