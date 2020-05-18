İP İl Sekreteri korona kurbanı

İP İzmir İl Sekreteri Dündar Tanrıverdi (67), 55 gündür korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. İP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, "Maalesef hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz" dedi. Tanrıverdi, 23 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tanrıverdi'ye yapılan testin pozitif çıkması üzerine 27 Mart'ta Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.