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gündemi bayram tedbirleri

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda bayramda sokağa çıkma kısıtlaması değerlendirilecek.

Kabinenin gündemi bayram tedbirleri
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün videokonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri değerlendirilecek. Normalleşme planına göre önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

HASAN AY

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