Haberler Gündem Kabinenin gündemi bayram tedbirleri

Kabinenin gündemi bayram tedbirleri

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda bayramda sokağa çıkma kısıtlaması değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: 18.5.2020











