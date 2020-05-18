Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün videokonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri değerlendirilecek. Normalleşme planına göre önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
HASAN AYBaşkan Erdoğan üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı
Kabinenin gündemi bayram tedbirleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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