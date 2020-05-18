Koca: Vaka sayısında beklenen düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'a ait korona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Koca'nın paylaştığı son verilere göre, dün 35 bin 369 test yapıldı ve bin 368 yeni vaka tespit edildi. 44 kişi ise hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 4 bin 140'a çıktı. Son 24 saatte bin 825 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 109 bin 962 oldu. Bakan Koca, Twitter'da "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Korona virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" mesajını paylaştı.