Okullar ve camiler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirterek, "23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır" dedi.

"EĞİTİM YILI SONA ERDİ"

Erdoğan eğitim ve öğretim yılının sona erdiğini belirterek, "29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız.





Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürüdürüyor. Salgın sonrası ekonomik ve siyasi iklimin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz." dedi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Erdoğan ayrıca, "Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstereren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi.

YENİ ALINAN KARARLAR

Yeni normalleşme adımları şunlar:

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

CAMİLER KISMEN AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

15 İLDE SEYAHAT SINIRLAMASI UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

OKULLARDA EĞİTİM YILI SONA ERDİ

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

60 BİN MAHKUMUN İZİN SÜRESİ UZATILDI

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.