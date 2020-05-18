  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Okullar ve camiler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Okullar ve camiler ne zaman açılacak? duyurdu

Kabine Toplantısı sonrası yeni alınan kararları açıkladı. camilerin ve okulların açılacağını duyurdu. Erdoğan, "29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz." dedi. Ayrıca, Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.

Okullar ve camiler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu

18.05.2020, 19:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,20:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirterek, "23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır" dedi.

"EĞİTİM YILI SONA ERDİ"

Erdoğan eğitim ve öğretim yılının sona erdiğini belirterek, "29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız.



Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürüdürüyor. Salgın sonrası ekonomik ve siyasi iklimin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz." dedi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Erdoğan ayrıca, "Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstereren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." dedi.

YENİ ALINAN KARARLAR

Yeni normalleşme adımları şunlar:

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

CAMİLER KISMEN AÇILIYOR

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz.

15 İLDE SEYAHAT SINIRLAMASI UZATILDI

15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.

OKULLARDA EĞİTİM YILI SONA ERDİ

Eğitim-öğretim yılı sona erdirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacaktır.

60 BİN MAHKUMUN İZİN SÜRESİ UZATILDI

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okullar ve camiler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA