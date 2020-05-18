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Rus efsanesini Türk ’ları bitirdi

Rus efsanesini Türk SİHA’ları bitirdi
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Türk SİHA'ları İdlib harekatında imha ettiği Ruslar'n 'efsane' hava savunma sistemi Pantsir'i Libya'da da alt etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait bir Türk SİHA'sı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ruslardan alıp darbeci Hafter'e verdiği ve Vatiyye Havalimanı'na yerleştirilen Pantsir'i vurdu. Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, ordunun hava unsurlarının, Hafter milislerinin işgalindeki hava üssüne yakın bir tarihte gönderilen Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu. Pantsir'in vurulmasıyla ilgili açıklama yapan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bu, yere göğe sığdırılamayan Pantsir'in SİHA'larımızdan yediği ikinci tokat" dedi.

Türk SİHA'ları, İdlib harekatında imha ettiği Rusların 'efsane' hava savunma sistemi Pantsir'i Libya'da da alt etti.

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