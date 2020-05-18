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Haberler Gündem Son dakika: Akdeniz'de korkutan haber! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'de korkutan haber! , Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı verilerine göre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Girit Adası olduğunu belirterek depremin şiddetini de 4.9 olarak açıkladı. İşte , Kandilli son depremler listesi...

Son dakika: Akdeniz'de korkutan haber! AFAD, Kandilli son depremler...

18.05.2020, 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020,15:28

Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika verisine göre depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu ifade edildi. Depremin şiddeti de 4.9 olarak açıklandı. Derinlik bilgisi olarak da 18.7 km bilgisi verildi.




2020.05.18 14:48:08  34.2853   25.5103        9.9      -.-  4.8  4.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    REVIZE01   (2020.05.18 14:48:09)
2020.05.18 14:00:47  39.3233   38.4243       13.1      -.-  2.2  -.-   GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)                    İlksel
2020.05.18 13:44:22  37.3065   27.9260        0.0      -.-  1.1  -.-   KORUCUK-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2020.05.18 13:34:01  35.3053   33.5067        0.0      -.-  0.9  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2020.05.18 11:43:00  38.4213   39.2663        2.4      -.-  1.9  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.05.18 11:32:47  36.6090   36.2272       18.7      -.-  1.7  -.-   BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY)                        İlksel
2020.05.18 11:12:41  38.6903   38.0860        5.0      -.-  2.1  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2020.05.18 10:56:20  40.8052   27.5185        6.8      -.-  2.0  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2020.05.18 10:26:26  34.1125   25.6452       23.4      -.-  3.3  3.5   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.05.18 09:31:02  37.1613   35.8918       12.8      -.-  3.1  3.3   ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2020.05.18 09:10:47  36.5318   28.8062       18.1      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.05.18 09:05:16  38.4062   39.2320        4.1      -.-  1.2  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.05.18 08:54:17  38.4473   39.2372        5.4      -.-  2.6  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.05.18 08:39:15  38.7817   27.7880        0.0      -.-  1.1  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

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