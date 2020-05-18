Son dakika: Akdeniz'de korkutan haber! AFAD, Kandilli son depremler...

Akdeniz'de 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Depremin merkez üssü Akdeniz olarak ifade edilirken deprem, Datça, Dalaman, Marmaris gibi bölgelerinde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika verisine göre depremin merkez üssünün Girit Adası olduğu ifade edildi. Depremin şiddeti de 4.9 olarak açıklandı. Derinlik bilgisi olarak da 18.7 km bilgisi verildi.

2020.05.18 14:48:08 34.2853 25.5103 9.9 -.- 4.8 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) REVIZE01 (2020.05.18 14:48:09) 2020.05.18 14:00:47 39.3233 38.4243 13.1 -.- 2.2 -.- GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel 2020.05.18 13:44:22 37.3065 27.9260 0.0 -.- 1.1 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.05.18 13:34:01 35.3053 33.5067 0.0 -.- 0.9 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel 2020.05.18 11:43:00 38.4213 39.2663 2.4 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.18 11:32:47 36.6090 36.2272 18.7 -.- 1.7 -.- BEKBELE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2020.05.18 11:12:41 38.6903 38.0860 5.0 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2020.05.18 10:56:20 40.8052 27.5185 6.8 -.- 2.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2020.05.18 10:26:26 34.1125 25.6452 23.4 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.05.18 09:31:02 37.1613 35.8918 12.8 -.- 3.1 3.3 ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel 2020.05.18 09:10:47 36.5318 28.8062 18.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2020.05.18 09:05:16 38.4062 39.2320 4.1 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.18 08:54:17 38.4473 39.2372 5.4 -.- 2.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.05.18 08:39:15 38.7817 27.7880 0.0 -.- 1.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel