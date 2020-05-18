Türkiye’nin gurur abidelerinde sona doğru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 9 Nisan'da temeli atılan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı. Çevre uyarı tabelalarının da hastane yerleşkesine konulduğu görüldü. Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik görülüyor. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu salgın hastanelerinde ince-leme yapmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi almıştı.

24 MAYIS'TA TAMAMLANACAK

Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları da yapılıyor. Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanırken inşaatın 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapımı devam eden Sancaktepe'deki "Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" ile Hadımköy'deki hastanede de çalışmalar sürüyor. Korona virüsle mücadelede önemli birer merkez olması olması hedeflenen iki hastanede 4 bin 500 işçi 3 vardiyalı olarak aralıksız çalışıyor. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında işçilerin maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Sancaktepe salgın hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı! İçi ilk kez görüntülendi