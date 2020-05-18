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Haberler Gündem Vefa Destek Grubu’na saldıranlar sabıkalı çıktı

’na saldıranlar sabıkalı çıktı

Vefa Destek Grubu’na saldıranlar sabıkalı çıktı
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Adana'da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yanındaki 3 kişinin, 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. 'Görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, serbest bırakılmasının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklanmıştı.

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