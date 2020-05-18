Adana'da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yanındaki 3 kişinin, 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. 'Görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, serbest bırakılmasının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklanmıştı.
Vefa Destek Grubu’na saldıranlar sabıkalı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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