Vefa Destek Grubu’na saldıranlar sabıkalı çıktı

Adana'da, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile yemek dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıda bulunan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yanındaki 3 kişinin, 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. 'Görevli memura mukavemet' ve 'hakaret' suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, serbest bırakılmasının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklanmıştı.