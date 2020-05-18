Vefa ekibi tam gaz

Korona virüsle mücadele döneminde 65 yaş ve üstü vatandaşların gereksinimlerini karşılamak üzere Aydın Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaklaşık 2 ayda 336 bin 200 talebi yerine getirdi. Valilik bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerin 21 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında gelen 375 bin 322 talepten 336 bin 200'ü yerine getirdikleri açıklandı.

İLK SIRADA ALIŞVERİŞ

Karşılanan talepler arasında ilk sırada 128 bin 531 ile market ve pazar alışverişi yer aldı. Onu banka ve postane işlemleri, yol-izin işlemleri, sağlıkla ilgili işlemler ve gıda paketi dağıtımı izledi.

İHSAN KARATAŞ